城市发展第三季在新加坡卖出95个单位

（早报讯）城市发展星期三（11月30日）发布截至9月底的业务报告显示，集团在宏观经济不确定因素笼罩的背景下，所有业务仍维持韧性表现。其中，在房地产发展业务方面，集团及它的联营公司第三季在新加坡卖出95个私宅单位，销售总值2亿8100万元。

集团说，虽然第三季的私宅销售速度较慢，这主要是因为集团推出项目大多已售出，未售单位库存较低。这包括盛港嘉园（Sengkang Grand Residences）在第三季售罄。此外，集团在第三季也没有新项目推出。

集团及联营公司今年首九个月共卖出802个单位，销售总值为19亿元。相比之下，集团去年同期则卖出1382个单位，销售总值为25亿元。集团指出，它最近推出的执行共管公寓（EC）项目登丰嘉园（Copen Grand）销售表现亮眼，包括这项目在内的话，集团截至今年11月30日的销量猛增至1417个单位，销售总值为28亿元。

在房地产投资业务方面，集团在9月底时办公楼房地产组合的租用率达到94.3％，零售房地产组合的承诺租用率达95.3％；酒店业务的住客率也随疫情放宽而上扬至88.9％，客房平均收入（RevPAR）从去年第三季85.7元的水平，在今年第三季上扬至161.9元。