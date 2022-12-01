（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔的鸽派言论大大提振投资者的信心，华尔街隔夜股市收高。

纳斯达克指数飙涨4.41%，标普500指数和道琼斯工商指数各涨2.18%和3.09%。

联储局主席鲍威尔星期三（11月30日）在美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）活动上讲话时，暗示联储局最早12月将会开始放慢加息步伐，不过他强调对抗通胀之战还远没有结束，利率将继续升高并在限制性水平保持一段时间。

新加坡海峡时报指数星期三闭市收报3290.49点，上扬0.43％或14.13点。

东京股市星期四（12月1日）开盘上扬1.58％，首尔涨0.85％。

本地股市星期四开盘值得关注个股：

*城市发展（CDL）星期三闭市后发布截至9月底的业务报告显示，集团及联营公司第三季在新加坡卖出95个私宅单位，销售总值2亿8100万元。

*房地产管理服务业者贤能集团（LHN）星期四开盘前披露，集团间接子公司Coliwoo Holdings和合资公司伙伴将脱售合资公司的全部股权，脱售价为4660万元加上期末净资产，并扣除酒店房间拆除费38万元。

*主题乐园管理公司沈休闲集团（Sim Leisure）披露，旗下拥有60％股权的子公司沈休闲创新（Sim Leisure Creative），以210万令吉（约63万5300新元）全面收购Sim Leisure Gulf Contracting。集团需要支付的收购金额为1260万令吉，全数由内部资金支持。

*金光置地（Sinar Mas Land）连同三菱企业（Mitsubishi Corp）和盛裕控股集团（Surbana Jurong）的子公司Mtibana，合作开发位于印度尼西亚大雅加达地区最大的综合房地产项目之一。项目占地108公顷，以乡镇和公共交通为导向。

*实验室检测认证服务商LMS Compliance正式挂牌，星期四在凯利板首日交易。