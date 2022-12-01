哈莉玛总统和李显龙总理 发唁函悼念中共前总书记江泽民

（早报讯）我国哈莉玛总统和李显龙总理分别向中国国家主席习近平和国务院总理李克强致唁函，对中共前总书记江泽民逝世，表示哀悼。

哈莉玛在唁函中代表我国人民向中国人民表示最深切的慰问。她说，江泽民是一名杰出的政治家，通过持续的经济改革，带领中国进入快速增长和发展的时期，显著提升中国的生活水平。他也在上一代领导人为新加坡和中国奠定的坚实基础上，继续深化两国和人民之间的友好关系。

她说：“新中两国如今享有密切持久的合作关系，印证了他所扮演的重要角色，以及历代领导人为加强双边关系所付出的努力。江泽民为国家的付出与奉献会让人铭记于心。”

李总理在写给李克强的唁函中说，江泽民带领中国经历关键发展时期，他的稳健领导能力以及对改革开放的决心，对中国融入世界经济以及登上世界舞台都起到了关键作用。

江泽民也多次同我国前总理李光耀和吴作栋会面，并在他们到访中国时热情招待。李总理也说，江泽民在1994年来新加坡进行国事访问时，他也有幸担任当时的侍从部长。

江泽民为扩大新中两国的双边关系作出巨大贡献，尤其是新中苏州工业园区项目。他当时给予最高级别的支持，让项目能够克服初期挑战，成为两国友谊与合作成功与持久的象征。

在江泽民接班人的带领下，新中关系也继续蓬勃发展。“我们会永远铭记，江泽民是新加坡的尊贵朋友。”