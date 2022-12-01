六名男女涉贩毒被捕 肃毒局起获超过30万元毒品

（早报讯）中央肃毒局展开执法行动，先是从汽车内搜获毒品，再捣毁公寓和组屋的藏毒处，逮捕涉嫌贩毒的六名男女。

肃毒局星期四（12月1日）发文告说，当局在星期二（11月29日）和星期三（30日）展开肃毒行动，起获大麻、海洛英等毒品，黑市价约30万4000元。

当局也逮捕了涉嫌贩毒的六名新加坡籍男女，他们的年龄介于24岁至54岁。

根据文告，肃毒员星期二在合乐路，逮捕一名24岁男子和一名25岁女子。肃毒员在他们的车子和女子身上，共搜获4.901公斤大麻、两颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸和407克疑受管制药物。

同天傍晚，这对男女被带到巴耶利巴路上段的公寓藏身处，一名46岁男子和32岁女子，以及一名正好返回住宅的54岁男子当场被捕。

肃毒员在单位内起获3.289公斤大麻、382克海洛英、1106颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸、30枚LSD（麦角酰二乙胺）邮票和723克疑受管制药物，同时也从54岁男子身上搜出大麻和海洛英等毒品。

另外，肃毒员星期三早上也在公寓底层逮捕一名41岁男子，男子被带到安谷路的组屋单位。肃毒员在单位内发现15克疑受管制药物。

当局在这两天的行动中共起获8.194公斤大麻、415克海洛英、1108颗埃利敏5号药丸、30枚LSD（麦角酰二乙胺）邮票和1.152公斤疑受管制药物。

这批毒品的黑市价约为30万4000元，8.194公斤大麻是1160名嗜毒者一周的用量，415克海洛英则足以让200名瘾君子用上一周。

根据滥用毒品法令，任何人贩运受管制药物，或提议贩运受管制药物，或提议或进行准备贩运毒品都是犯法的。若贩运超过250克冰毒、15克海洛英或500克大麻，将面对死刑。

调查工作仍在进行中。