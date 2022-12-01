新加坡再成为全球外派人员生活费最高城市 与纽约并列第一

（早报讯）新加坡再次成为全球外派人员生活费最高的城市，在过去10年里，我国有八次位居第一。

今年和新加坡并列第一的是纽约，而去年首度成为全球外派人员生活费最高的城市的特拉维夫（Tel Aviv）则排在第三位。

英国“经济学人智库”（EIU）星期四（12月1日）发布了针对外派人员“全球生活费”（Worldwide Cost of Living）的调查报告。

报告指出，乌克兰战争和冠病大流行期间的防疫限制扰乱了供应链，特别是能源和食品，造成世界主要城市的生活费飙升。

以当地货币计算，全球172个城市的生活费平均上升8.1％，为20年以来最高。

调查是于今年8月16日至9月16日期间进行。它以纽约为基准城市（指数值为100），把其他城市与纽约比较。

报告指出，新加坡的生活费一直居高不下。政府对汽车数量的严格控制，新加坡的交通费是全世界最高的。作为商业投资的首选地，新加坡的服装、酒精和烟草价格也是全球最昂贵的城市之一。

调查涵盖的58个亚洲城市中，生活费平均上升了4.5％。巴基斯坦最大城市卡拉奇是个例外，该城市的生活费同比上涨了22％，部分原因是当地发生了毁灭性的洪水。

然而，亚洲城市在排名中的表现差异很大，这取决于政府政策和货币的变化。日本的东京和大阪是排行榜上下跌最多的其中一些城市，分别下降了24位和33位，原因是日本的利率保持在低位，日元贬值。