捷星明年3月22日迁至樟宜机场T4

（早报讯）目前在樟宜机场第一搭客大厦（T1）运作的捷星亚洲和捷星航空，确定从明年3月22日起正式迁至第四搭客大厦（T4）。

从马尼拉出发的3K766会在当天午夜12时40分抵达T4，成为使用这个搭客大厦的第一趟捷星亚洲航班，并在同一天早上6时15分返回马尼拉。从T4起飞的第一趟捷星航空航班则是当天晚上10时10分出发前往墨尔本的JQ8班机。

捷星和樟宜机场集团星期四（12月1日）发联合文告指出，捷星搬迁后会有更大的增长空间，机场也能优化登机口的运作，应付增加的旅游需求。

捷星亚洲的空中客车A320型客机机队，每周会有200多趟往返峇厘岛、曼谷、雅加达、吉隆坡和金边等主要东南亚目的地的航班。捷星航空的波音787型梦幻客机每周会继续往返我国和墨尔本六次。这条热门航线每年会接载超过20万名旅客往返两个城市。

T4设有21个登机口，其中17个可用来接待窄体客机。旅客和公众可免费乘坐接驳巴士往返T4和其他搭客大厦。

樟宜机场今年7月宣布T4重开时曾说捷星会迁至T4，捷星之后发声明，指双方曾同意就迁移事宜进行联合研究，但机场却无视这项协议，单方面做出宣布。公司当时还表示无意迁移。

双方经过三个多月的磋商后达成协议，捷星也在上个月发表的声明中，同意最迟明年3月25日迁至T4。