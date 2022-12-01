本地股市午盘升0.15%

（早报讯）美国加息幅度有望在这个月开始放缓的消息，大大鼓舞了华尔街隔夜股市。这股利好情绪也蔓延到亚太股市，主要股市在星期四（12月1日）高开高走。

联储局主席鲍威尔星期三（11月30日）在美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）上讲话时，暗示加息幅度在这个月开始放缓，使到市场更坚信12月的加息幅度会是50个基点。然而，他也警告对抗通胀之旅离结束还遥远，利率将继续升高并维持一段时间以稳定物价。

新加坡海峡时报指数星期四中午休市上扬0.15%或4.93点，报3295.42点。盘中高位3313.8点，最低位3292.3点。

早盘共有8亿5600万股转手，交易额达6亿7800万元，上升股315只，下跌股160只。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说：“利率升幅将减缓的消息虽然利好股市，但早盘看到的是除了大华银行以外的银行股都下滑。因为利率走软和预计经济将衰退会影响银行的回报率，因此利率升幅的利好消息并未对银行股带来助力，反而有利房地产信托股。”

海指成份股升多跌少，涨幅最大的是香港置地（Hongkong Land），升近5%达4.21美元。

跌幅最大的是怡和合发（Jardine C&C），跌2.95%至29.32元。

亚太股市方面，主要股市高开后持续升势，升幅介于0.24%至1.60%。

个股消息方面，首日在凯利板交易的实验室检测认证服务商LMS Compliance，开盘守住发售价0.26元，中午休市前无变动。