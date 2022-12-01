需刑事法援者 可通过一站式平台申请

（早报讯）需要刑事法律援助的新加坡人和永久居民，即日起可上网或前往服务中心提出申请，紧急案件将由公设辩护人代表被告，其余案件则由公设辩护人办公室与刑事法律援助计划分担。

附属律政部的公设辩护人办公室（Public Defender's Office）星期四（12月1日）投入运作。

公众可到公设辩护人办公室网站，也可前往麦士威路的律政部服务中心，或设于国家法院大厦的援助中心提出申请。还押或监禁中的申请者可直接通过新加坡监狱署这么做。

公设辩护人办公室将评估有关申请是否符合支付能力调查及案情审查标准，并与继续管理刑事法律援助计划（CLAS）的新加坡法律义务办事处合作，共同为没有能力聘请律师的弱势群体提供法律援助。

律政部文告指出，若案件急迫，例如申请者最终刑期可能短于还押期，或涉及即将年满21岁者，将分配给公设辩护人办公室，以确保被告尽早获得辩护服务。占大多数的其余案件则由提供刑事法援的两家机构分担。

副总理兼财政部长黄循财在开幕仪式上致辞时说，公设辩护人办公室将由政府全额资助，律政部会聘请全职刑事辩护律师为人民提供法律援助。“公设辩护人办公室将与CLAS紧密合作，政府也会继续资助CLAS的部分经费。”

首席公设辩护人由曾是总检察署副检察司的黄国荣出任，他将负责监管公设辩护人办公室的运作，确保有需要的申请者能获得援助，并会指派上庭代表被告的公设辩护人。

公设辩护人办公室目前有11名公设辩护人，不包括首席公设辩护人，另有两人即将加入。