旅游局推出会议、会展与奖励旅游业可持续发展蓝图

（早报讯）将会展中心的室内温度设置在25摄氏度、不使用塑料瓶装水等一次性材料制品，新加坡将为会议、会展与奖励旅游业制定可持续发展的业界标准，推动环保减碳进程。

继酒店业之后，新加坡旅游局与新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）星期四（12月1日）共同推出会议、会展与奖励旅游业（简称MICE）可持续发展蓝图。

该蓝图计划在2023年推出一套可持续发展的业界标准，并在2024年前争取让这套标准获得国际认可。

蓝图也计划到了2025年，帮助樟宜、圣淘沙、滨海湾金沙等六个会展中心和SACEOS属下八成以上成员达成国内或国际标准，取得相关可持续发展认证。

旅游局展览及会议署署长许文威受访时说，业内对于可持续发展工作都有极大的热忱，这套标准将着重在废物处理和减少碳排放两大方面，提高业界对可持续发展的认知并树立行业标杆。

“会展业须要不断发展，以满足日益增长的商务出行需求。这项蓝图将提供明确的方向和目标，为新加坡的可持续发展目标作出贡献。”

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉出席在滨海湾金沙会展中心举办的会展业可持续发展峰会（MICE Sustainability Summit）时说，新加坡会展业正强劲复苏，甚至已敲定了2029年的一些会展活动，因此这类大型活动如何采取环保、可持续发展的举措显得尤为重要。