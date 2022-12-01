用GPS误闯关卡 通缉犯自投罗网

（早报讯）男子弃保潜逃10年，期间当起快递员，却因无照驾驶时摆乌龙，误闯兀兰关卡，担心通缉犯身份被揭，逆向冲出关卡离开。

被告郑尼尔森（34岁，译音），面对六项包括假扮他人行骗、滋事、以及抵触公路交通法令等控状。

案情显示，被告于2009年8月28日中午12时55分，在宏茂桥8道第507座组屋底层，与另五名同谋围殴当时只有16岁的少年，其中两人还用刀子砍伤少年。

被告于隔年2月2日被捕，后来获得保释。不过，他在2010年12月27日，因其他罪行被判坐牢10周，出狱后没到警局签保，警方在2012年发出拘捕令。

被告躲避通缉长达10年，期间当起快递员。

他2022年1月21日早上，开车接载朋友，要后者帮他一起送包裹。被告跑了好几个地点，在下午2时36分，按照全球定位系统（GPS）的指示，误闯兀兰关卡。

被告意识闯祸，将车子停在路中央。两名保安人员上前问话，被告称转错弯，表示要离开关卡。不过，保安人员要检查被告身份证才肯让他离开。

意识到自己是通缉犯，加上无照驾驶，被告先称自己没带身份证，后来将电子身份证提供给保安人员，趁机开车离开。被告逆向行驶，冲出了关卡，先送朋友回家，再把车子停在附近停车场。

被告在案发当天下午5时05分被捕，最终被判三个月五周，罚款600元，吊销执照24个月。