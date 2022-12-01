涉撞脚踏车骑士后逃逸 38岁男子酒驾被捕

（早报讯）38岁男子因酒后驾驶，撞伤一名脚踏车骑士后逃离现场，骑士送院后伤重不治，男子过后在酒驾和危险驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。

《联合早报》报道，星期三（11月30日）早上6时29分左右，往罗尼路方向的亚当路发生一起撞后逃的车祸。一名43岁的脚踏车骑士在昏迷情况下送院，伤重不治。两名年龄分别为38岁和40岁的男子被警方要求协助调查。

新加坡警察部队星期四（12月1日）回复询问时说，38岁男子过后在酒驾和危险驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。

脸书星期三上午流传数个贴文，内容显示一名脚踏车骑士当天早上在罗尼路与亚当路一带遭一辆汽车撞倒。一名网民说，他经过现场时上前帮忙，然后上网寻找目击者，希望能帮到脚踏车骑士。

本地骑行俱乐部ANZA在脸书贴文说，不幸遭遇意外的脚踏车骑士是俱乐部的成员，并说他已经不幸身亡。俱乐部说，目前正在了解更多信息，但现阶段出于对死者家属的尊重，呼吁大家不要转发车祸现场的照片，或作出任何揣测。

据《新明日报》探悉，死者是来自德国的提姆·弗雷德里克·克勒（Tim-Frederik Kohler），是本地永久居民。

据了解，他事发时与友人一起沿着马路骑行训练，友人途中发现他掉队而回头查看，赫然发现他已经倒在路边。

警方的调查还在进行中。