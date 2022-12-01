本地股市星期四起0.07%

（早报讯）美国联邦储备局暗示放慢加息步伐，扶持亚洲主要股市全面上涨。新加坡海峡时报指数上涨2.24点0.07%，收报3292.73点。

全天全场交易量14亿4000万股，总交易额13亿3000万元。上升股344只，下跌股212只。

海指成份股升多跌少，领涨的包括香港置地（Hongkong Land）、新翔集团（SATS）及怡和控股（JMH），分别起3.99%、3%和2.82%；收报4.17美元（5.66新元）、2.76元和49.68美元。

下跌的有扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、新电信（Singtel）及怡和合发（Jardine C&C），分别跌2.1%、1.47%和1.26%；收报1.40元、2.68元和29.83元。

星展集团货币策略师黄鲳诚说，切勿以为联储局会很快便会停止加息，因为联储局还未达到抑制通胀率至2%的目标。

“市场只考虑到联邦基金利率（Federal Funds Rate）会在下个月增加50个基点至大约4.25%至4.5%，忽略了联储局在9月曾表示会在明年把利率调高到4.6%以上。”

他还说，在12月中公布的美国11月份消费者价格指数可能上升。投资者必须谨记，联储局降低加息幅度，但加息期间会更持久，而且联储局也没有透露利率会在明年何时达到顶峰。