11月BTO整体申购率为2.3 三年来最低

（早报讯）11月预购组屋销售活动推出历来最多单位，拉低整体申购率，三房式及更大型组屋的申购率为2.6，是三年来最低水平。加冷黄埔黄金地段项目的四房式单位最受欢迎，每个单位约10人争购。

这一轮预购组屋销售活动已于星期四（12月1日）晚上截止。截至星期四傍晚5时，建屋发展局推出的9655个单位共收到2万2495份申请，整体申购率为约2.3，即每个单位有超过两人申请。

合登集团高级研究主管李思德受访时说，本轮销售活动的整体申购率回落至2019年3月的水平，或是因建屋局这次推出有史以来最多的组屋单位。

根据合登集团提供的数据，在2019年3月的预购组屋销售活动中，三房式及更大型单位的整体申购率约2.6。在这之后，所有销售活动的申购率高于4.6，今年8月更达8.3左右。

女皇镇共推出三个项目，其中Ulu Pandan Banks和Ghim Moh Natura属于黄金地段项目。女皇镇项目的三房式及四房式单位整体申购率分别为0.8和1.3；首次购屋者申购率则分别为0.3和1.3。

加冷黄埔Kallang Horizon黄金地段项目的三房式与四房式整体申购率分别为7和10.2；首次购屋者申购率则分别为3和6.４。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣指出，尽管本轮活动只在非成熟市镇推出五房式单位，但仍吸引不少买家申购，显示这一房型的需求强劲。

武吉巴督和登加推出的项目中，五房式单位是最受买家欢迎的房型；共有2629人申购登加的五房式单位，高于申请三房式和四房式单位的2120人。

本轮销售活动的三房式及更大型单位整体申购率中位数为2.4。