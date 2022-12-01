新翔集团确定拟议收购环美航务的18亿元融资计划

（早报讯）新翔集团（SATS）提议收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）的总成本为18亿元，所需资金将由约7亿元定期贷款、总额可高达约8亿元的可弃权包销附加股（renounceable underwritten rights issue）以及3亿2000万元内部现金资助。

新翔星期四（12月1日）闭市后宣布对这项提议收购确立了以上融资计划。

集团是在今年9月28日宣布这项收购计划，要成为全球航空货物处理领域的世界龙头。

集团将在特别股东大会上就这项收购让股东投票表决。

根据融资计划，新翔向银行取得的三年期欧元计价定期贷款，相当于约7亿元，总借贷成本为每年4.0%至4.5%。

高达8亿元的可弃权包销附加股，预计将于明年第一季度推出，前提是市场条件利好、遵守9月28日的买卖协议达成或豁免监管批准，以及这项拟议收购在特别股东大会上获得股东通过。

至于3亿2000万元现金，则从集团现有的现金余额中取得。

新翔在文告中说，这项收购将创造出一个卓越的全球航空货物处理平台。集团将在连接北美和欧洲关键贸易通道的战略枢纽中获得领先优势，并与它在亚太区的业务相辅相成。

新翔星期四起3%，收报2.75元。该股9月28日宣布收购计划前一天的闭市价为3.87元。