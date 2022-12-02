（早报讯）市场关注美国即将出炉的非农业就业数据，投资者持谨慎态度，华尔街隔夜股市涨跌互见。

美国云端软件公司Salesforce遭抛售，下挫8.3％，造成道琼斯工商指数下跌0.56％。纳斯达克指数上扬0.13％，标普500指数微跌0.09％。

新加坡海峡时报指数星期四（12月1日）微涨2.24点或0.07％，横摆收报3292.73点。

东京股市星期五（2日）开盘下跌1.24％，首尔跌0.73％。

本地星期五开盘值得关注个股：

*新翔集团（SATS）将通过发行总额高达约8亿元的可弃权包销附加股（renounceable underwritten rights issue），来部分资助对全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）的收购。

集团星期四（1日）闭市后说，附加股预计将于明年第一季度推出，前提是市场条件利好、取得监管批准，以及特别股东大会上获得股东通过。集团未宣布附加股的细节，包括定价。

*集永成（Chip Eng Seng）星期五开盘前要求暂停交易，表示稍后有事情要公布。

集永成早前披露，大股东收购集永成已转为强制性有条件收购，因为在宣布收购献议之前的六个月里，收购者已增购超过1％的集永成股权并触发强制性全面收购。

*房地产发展商皇冠（Imperium Crown）星期五开盘前要求停牌，表示稍后有事情要公布。

*富时罗素（FTSE Russell）发布季度检讨结果，30只海指成份股维持不变。