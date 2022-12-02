美芝路店铺谋杀案 嫌犯出院要求见妻

（早报讯）涉嫌在美芝路店铺谋杀女合伙人，男子刚在两天前出院，首度通过视讯出庭，并要求与妻子见面。

50岁的被告凯莱布（Caleb Joshua Chai Shanmugam）面对一项谋杀控状，指他涉嫌于11月9日傍晚6时58分，在美芝路第2座组屋底层的店铺谋杀27岁的洪淇莹。

案件之前两次过堂，被告都在樟宜综合医院接受治疗，他在星期五（12月2日）首次在法庭露面。身穿红衣、戴着蓝色口罩的被告，全程显得冷静。

控方指被告星期三（11月30日）刚出院，但没有提及他的病情或伤势。

控方透露，警方刚开始向被告录口供，由于被告还在痊愈中，调查官因此需要更多时间完成这项程序。

法官批准控方的申请，下令被告继续还押中央警署，期间允许将被告带出警署协助调查。案展至12月9日过堂。

被告在庭上提出要求，希望与妻子见面谈话，法官驳回他的请求，并指这应该由警方调查官决定。

《联合早报》之前报道，被告和死者是合伙人关系，两人事发一个多月前在事发店铺开设五金店，但还未正式开张。

洪淇莹事发当天失联，警方于11月13日发现她卧尸在上述店铺内。被告10日已离境到马来西亚，16日被捕并押回新加坡。若谋杀罪名成立，被告将面对死刑。