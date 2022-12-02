年底佳节网购踊跃 民众须慎防骗子

（早报讯）年底佳节将至，出国旅游也逐渐恢复，诈骗团伙伺机而动。当局例举八种常见骗局，提醒民众网购时多加谨慎，以免落入不法分子的圈套。

新加坡警察部队和网络安全局星期四（12月1日）发表联合文告，列出本地八种最常见的网络诈骗陷阱，促请网购买家、电商平台和商家加以防范。

这些骗案包括：假网站和网络钓鱼、虚假或恶意的应用、钓鱼电邮或手机短信、冒充政府官员或熟人的骗案、网购诈骗、旅游配套诈骗、求职诈骗和贷款诈骗。

有鉴于此，民众网购时，应确保网站和应用是安全且真实的，不要点击闪现的广告或来路不明的电邮附件和资料。付款时，应避免使用公共无线网路，也绝不能透露自己的个人、网银资料或一次性密码（OTP）。设置网购账号时，不要重复使用同一个密码，也建议开启双重认证（2FA），加强账户安全。

若发现自己在网路受骗，须立即通知银行那些未经授权的交易，报警并更改户头密码。

当局也提醒网络卖家采取安全措施，包括尽可能在电商平台上交易，坚持使用官方提供的支付方式，或以货到付款等。卖家也应尽量与买家面交，追踪包裹送货的位置，货品交易前更要拍照留证。

欲了解更多信息，可浏览网络安全局的网站。公众可浏览www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-722-6688，查询更多防范骗案的信息。