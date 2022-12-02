天福宫虚拟导览应用正式推出 助年轻人了解古庙历史和建筑特色

（早报讯）新加坡福建会馆推出数码应用，让天福宫的访客，尤其年轻一代新加坡人能透过虚拟导览，进一步了解这座百年古庙的历史和特色。

第七届新加坡福建文化节星期五（12月2日）正式开锣，为期三天的活动全方位展现本地福建文化独特风味。

副总理兼财政部长黄循财星期五在福建文化节开幕典礼上为数码应用主持启用仪式。

黄循财致辞时表扬天福宫带头利用新科技，让更多人，尤其是年轻一辈，能够通过虚拟导览认识天福宫的历史和建筑特色。

本地福建文化是新加坡华族文化的重要组成部分。黄循财说，本地福建文化能够发扬光大，对我国华族文化的持续发展和传承是很重要的。

黄循财指出，新加坡人的语言和习俗，如同本地美食一样是经过几代人和吸收了各籍贯和各种族的特色，演变融合而成，反映了新加坡独特文化和身份认同。

“保留这份属于新加坡华人的独特文化和身份认同是非常重要的，我们应该一代一代地把它传承下去。而举办福建文化节正是实现这个愿景的一个重要管道。”

本届的福建文化节主题是“闽风·闽艺·闽味”。其中一大亮点是“闽风恒传”文物展览，有三件珍贵文物是在恒山亭大火30年后，首次联合展出，即恒山亭山门楹联、恒山亭重议规约和大伯公像。活动现场还有少见的闽南风味美食，以及福建文艺演出。

新加坡福建文化节于天福宫对面的福建会馆大厦举行至本月4日。详情可浏览福建会馆官网：www.shhk.com.sg。

至于天福宫虚拟导览，公众可用手机扫描展示天福宫内的QR码下载应用。虚拟导览的观赏重点包括天福宫整体介绍、入口处讲述出资建设庙宇主要先驱人物的石碑，以及有关正殿的特色和细节等。