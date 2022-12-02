多数屋主明年须付更高房地产税 政府提供高达60元回扣

（早报讯）国内税务局（IRAS）从明年起调高住宅年值，房地产税也相应增加。若扣除一次性60%、最高达60元的回扣，多数组屋屋主明年必须多付30元至70元的房地产税。

财政部和国内税务局星期五（12月2日）发表联合文告说，包括私宅和组屋的多数住宅年值将从明年1月1日起调高，以反映租赁市场的涨势。税务局每年都会检讨住宅年值作为计算房地产税之用。自上一轮年值检讨之后，组屋和私宅的租金上涨超过20%。

所有住在自己房子的屋主可获得一次60%的房地产税回扣，最高达60元。

一房式和两房式组屋明年的年值依然低于8000元，因此屋主不用缴交房地产税，但较大型组屋的自住屋主必须多缴税。扣除回扣后，他们需比今年多缴30元至70元。

以三房式组屋来看，在扣除回扣后，屋主明年必须缴付20.80元至40元的房地产税，比今年多出7.20元至30.40元。四房式屋主则须付107.20元至155.20元，比今年多了33.60元至45.60元。

五房式屋主明年得缴付多40.80元至52.80元，达到148元至196元。公寓式组屋屋主需缴付176.80元和224.80元，比今年高出55.20元至67.20元。

年值较高的房子，扣除回扣后的房地产税增幅也会更高，但文告没有提供私宅房地产税的详细增幅。