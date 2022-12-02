亚太股市普遍低开 海指周五早盘跌0.74％

（早报讯）市场关注即将出炉的美国非农就业数据，投资者持谨慎态度，亚太股市星期五（12月2日）普遍低开。

截至中午，海峡时报指数报3268.46点，下跌24.27点或0.74％。

东京股市的跌幅最显著，下跌1.83％，首尔跌1.35％；上海、深圳、香港、悉尼、台北和吉隆坡股市的跌幅介于0.32％至0.79％。

美国通货膨胀居高不下，非农就业数据备受关注。市场预期美国上个月可能新增20万非农就业岗位，低于10月份的26万。

不过辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，劳动力市场松动显示，联储局货币紧缩政策产生影响。

海指早盘最高3287.23点，最低3263.74点。全场交易量6亿6052万股，交易值5亿零953万元，上升股214只，下跌股195只。

海指成份股跌多升少，跌幅最显著的海指成份股为怡和合发（Jardine C&C），下跌2.95％至28.95元。

占海指权重最大的银行股皆下跌，星展集团（DBS）下跌1.14％至34.55元，华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）各跌1.05％和1.02％，报12.22元和31.01元。

六只成份股逆势上扬，当中胜科工业（Sembcorp Industries）涨幅最显著，上升2.16％至3.31元。