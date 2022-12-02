调查：餐馆堂食人数显著增长 但食客满意度下降

（早报讯）调查显示，今年选择堂食的顾客相较于去年有显著增长，但顾客对于餐馆和快餐店食品质量的满意度均有所下降。

随着今年冠病疫情安全管理措施逐步放宽，相较于选择打包或点外卖，越来越多消费者回归堂食。数据显示，约59.4%的受访者近期曾堂食用餐，比去年同期的34.8%增长了近25个百分点，但顾客对餐馆和快餐店餐饮和服务质量的满意度同比有所下降。

新加坡管理大学卓越服务研究院星期五（12月2日）公布了针对餐饮和旅游业的2022年第三季度全国客户满意指数（Customer Satisfaction Index of Singapore）报告。共有2600名本地居民参与了问卷调查。

整体而言，顾客对餐饮业的食品质量满意度有所下降，且打包和外卖的用餐体验明显低于堂食体验。满意指数满分为100分的情况下，顾客对餐馆堂食、打包和外卖的满意度分别为75.8分、71.1分和69.9分。

调查显示，等候时间过长、食物凉了或不新鲜了、收到了错误的订单等，是顾客满意度较低的主要原因。

卓越服务研究院执行总监妮塔·拉切曼达斯（Neeta Lachmandas）建议业者在堂食与外带服务间取得平衡，并提升食品与服务质量。“很高兴看到随着疫情限制的放宽，餐饮业堂食的情况有所好转。但是，餐饮业在招聘和培训员工方面仍面临极大的挑战，业者不应忽视他们过去两年里花费大量精力建立的选择打包和外卖的顾客群。”