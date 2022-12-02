南洋和共和理工学院2023年迎来新校长兼总裁

（早报讯）南洋理工学院校长兼总裁刘珍妮将在明年调任为共和理工学院校长兼总裁，义安理工学院现任副校长陈伟铭将接任南洋理工的校长兼总裁。

南洋理工与共和理工星期五（12月2日）发联合文告宣布，这两所理工院将在2023年迎来新校长兼总裁。

刘珍妮将于明年3月8日转任新职，接替自2008年7月就担任共和理工校长兼总裁的杨立标。杨立标将在完成了33年公共服务后退休。

刘珍妮自2015年执掌南洋理工，推动该学院为成年学员和职业中期提升者创造更多选择。在她的带领下，南洋理工开创全国职场学习中心，帮助本地企业建立培训人才和保留组织知识的结构。

目前担任义安理工副校长的陈伟铭，会从明年1月1日起受委为南洋理工的候任校长兼总裁，3月8日正式接替刘珍妮。

陈伟铭在公共领域中服务了20年，除了在教育部和义安理工担任领导角色，也在人力部和当时名为新加坡劳动力发展局（现为劳动力发展局）任职其他职位。

在杨立标的领导下，共和理工除了提高课程的行业相关性，以及扩大学生实习计划，以更好地让学生为适应工作环境做准备，也增加持续教育和培训选择，满足行业和学员的需求，尤其在农业食品创新、供应链管理，以及健康与保健领域。

杨立标也领导扩大课外活动，引进海内外服务学习计划为学生灌输公民价值观，并推动为弱势学生扩大经济援助框架。

教育部长陈振声在文告中对杨立标多年来的服务表示感激。他说：“共和理工的毕业生备受表扬，很大程度上是因为杨立标鼓励培养一种团队合作、在解决问题时保持开放态度和创意思维，并回馈社区的文化。”