利用废弃土壤填海 新科大教授陈添顺获颁杰出专业工程师奖

（早报讯）投入36年为本地高等学府培养工程英才、展开研究成功利用废弃土壤作为填海的替代材料，新加坡科技大学教授陈添顺获颁杰出专业工程师奖。

专业工程师局星期五（12月2日）为过去一年66名新注册的专业工程师颁发委任书，另有14名工程师获颁专技专业工程师证书。

也是建设局副主席的陈添顺及去年逝世的翁诗河获颁杰出专业工程师奖。

在榜鹅一带的罗弄哈鲁士（Lorong Halus）在上世纪70年代是垃圾埋置厂，当政府宣布要在1999年停止埋置厂的运作时，陈添顺突发奇想，开始研究如何把原本会被埋置的废弃土壤用作填海用途。

“当时新加坡展开很多地底工程，若没有了垃圾埋置厂，要处理这些工程所产生的废弃土壤便成了问题。我就想说或许可以利用这些土壤，取代填海一般使用的沙。”

陈添顺带领团队在1998年展开研究，隔年便成功使用废弃土壤在德光岛一带填海。

国家发展部长李智陞在证书颁发仪式上致辞时说，未来50年将出现更多挑战，这包括，日趋紧张的地缘政治关系造成更高的通货膨胀与供应链中断，以及气候变化的威胁。工程师在可持续发展、建立具有韧性的建筑领域以及打造智能城市方面扮演重要角色。

截至今年3月底，新加坡共有4334名注册专业工程师，以及449名专技专业工程师。