福理会新指标 助社服组织管理义工

（早报讯）本地有一半的人打算当义工，如何管理日益壮大的义工团队成了社会服务组织“快乐的烦恼”。国家福利理事会推出新指标，帮助社服组织评估和改善义工管理框架。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期五（12月2日）在勿洛嘉年华会（TEAM Fiesta@Bedok）上致辞时，宣布了新的义工管理成熟度指标（Volunteer Management Maturity Matrix）。

新指标涵盖七大义工管理框架要素：组织文化、准备程度、义工招募和筛选、义工培训、义工体验、评估和跨组织合作。

指标共分为四个等级，每级都有相应的指导，提供更针对性的援助，让组织改善或维持各自的义工管理系统。

福理会文告指出，采用义工管理框架的社会服务组织，更能吸引高质量义工，支援组织需求。

经营勿洛义工综合中心的天友社区服务中心（Filos Community Services）的负责人符芳凤医生说，义工是天友的手和脚，帮助组织顺利运作至关重要。天友六年前开始进行义工管理，并逐渐优化各种相关措施，目前负责协调2000名义工事宜的团队只需五人。

社会服务组织可上网浏览和填写义工管理成熟度指标。

配合关爱奉献周（SG Cares Giving Week），勿洛嘉年华会邀请来自勿洛市镇15个社会服务组织的500名受益者参加活动。这是本地义工综合中心首次举办大规模的嘉年华。