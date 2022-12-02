偷老板蔬菜转卖 男子监五个月

（早报讯）仓库管理员称有“不美的菜”要脱手，四个月内偷偷卖掉老板约7000元的蔬菜给其他蔬果商，星期四（12月1日）被判坐牢五个月。

来自中国的孙大叶（译音，29岁）星期四承认一项偷窃罪，指他在今年1月到4月间，偷走老板7000元的蔬菜。

案发时，被告是TNT蔬菜进出口商的仓库管理员，货仓位于巴西班让果菜批发市场。

今年4月15日，老板在点货时察觉异样，发现少了很多西兰花。检查电眼后，老板发现包装好的蔬菜被送到批发市场的另一个批发商那里。

调查揭露，前一晚被告去找另一家批发商的运输员，谎称老板要他帮忙卖掉“不美的菜”，问她要不要，说能便宜出售。

对方答应后，被告就叫临时工帮忙进行包装，再把一箱箱的菜送过去。他以500元的价格卖掉价值630元的蔬菜，包括16箱西兰花、两箱莲藕、五箱番薯和三箱菜花。老板质问被告时，他承认自己的行为，包括拿400元去还债，50元买吃的，其余的自己收着。

警方在老板报警当天逮捕被告，被告承认并非第一次偷卖老板的菜。他说在1月到4月间，偷卖总价值7000元的蔬菜。

主控官指出，被告利用工作岗位犯案，涉及的数额不小，而且犯案长达四个月。

经考虑后，法官判他坐牢五个月。

称母患末期癌 被告求减刑期

已被还押的被告，求情称母亲患上末期乳腺癌，希望能早日出狱给母亲赚医药费。被告说，女儿即将上小学二年级，母亲身体不好，没能帮忙照顾孩子，他急着回家照顾她们，也希望能尽快出狱赚钱给母亲看病。