两医生串通剥削女病人 被三司特别庭加重处分

（早报讯）两名医生串通剥削女病人，被三司特别庭斥责两人以物化女病人来满足性欲的行为，严重损害公众对医疗专业的信心。三司为此决定加重他们所须面对的纪律处分，两人分别被令吊销行医执照长达两年和一年半。

外科医生王建平被指将女病人的联络号码交给精神科医生陈恒宁，让后者假借其他理由认识女病人，实际上是尝试与女病人发生性行为。

王建平原本被纪律审裁庭谕令吊牌八个月，经医理会上诉后，三司将吊牌时长延至两年。原本被令吊牌五个月的陈恒宁，则被三司谕令吊牌长达一年半。

以大法官梅达顺为首的三司在星期五（12月2日）发出书面裁决指出，医生们在与病人接触时必须尊重和有礼貌地对待病人，包括妥当处理病人的个人资料，但王建平与陈恒宁两人却剥削女病人，违反了医生应有的专业操守。

《联合早报》早前报道，王建平与陈恒宁是好朋友，陈恒宁在2017年1月与已婚女子张思莹发生婚外情。2018年4月，陈恒宁与张思莹到布拉格旅行时，张思莹找机会偷看陈恒宁的手机，结果读到陈恒宁与王建平之间的大量手机短信，揭露两人大聊与不同女人上床的性事。

张思莹在同年6月向医药理事会投诉王建平与陈恒宁，指两人串通占多名女病人便宜。她称两人利用行医的名义，物色容易“下手”的女病人，然后交换病人与同事的信息以满足他们不道德的欲望。