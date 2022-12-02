假冒买家骗卖家信息 352人损失逾33万元

（早报讯）骗子在网购平台上伪装买家骗卖家的银行资料，11月至今已有至少352人受骗，损失金额至少33万5000元。

新加坡警察部队星期五（12月2日）发文告说，在网购平台Carousell上伪装买家的钓鱼诈骗案层出不穷。

据悉，骗子会伪装成买家，先对受害者列出的商品表示兴趣，同意购买后就会索取受害者的联系方式，发送网站链接或QR码，诱骗受害者进入仿冒的网站，提供网络银行的登录资料、银行卡资料或一次性密码。

直到银行户口或银行卡上出现未授权转账记录，受害者才意识到自己受骗了。

警方呼吁民众，应在网购平台上检查买家的资料，包括账户的认证状态、创建日期、评分和评价，避免点击可疑的网络链接。其中，只有carousell.com和carousell.sg是Carousell的官方域名，其他如carousellpay.com、carousell.xxx.com、carousell-pay.com、carousell.pay-sg.com都是仿冒的网站。

Carousell只会通过短信发送一次性密码，而不会发送网络链接。相关的一次性密码也只应在Carousell官方网站或应用程序上输入。

此外，Carousell也不会通过其他网站或电邮要求付款、银行卡资料或确认交易。

若有疑问，公众应该直接向网购平台查验，并举报任何可疑用户和欺诈交易。

想了解更多相关罪案的资讯或有疑问者，可拨打警方热线1800-255-0000或上网了解更多。需要警方紧急协助者则可拨打999。

民众也可以浏览www.scamalert.sg或拨热线1800-722-6688，了解更多诈骗资讯。