占员工总数一成 电商平台Carousell裁员110人

（早报讯）科技业裁员潮持续，本地电商平台Carousell宣布裁退110名员工，人数占集团员工约一成。受影响员工将获得至少三个月工资补偿。

Carousell联合创办人兼总裁郭修瑞12月1日（星期四）在公司网站发表题为：“重组，打造持久的Carousell”的公开信，指裁员是一个困难的决定，除向受影响的员工致歉，也承诺会尽力给与协助。它们包括工作每满一年支付一个月工资的遣散费，不满三个月将补足、允许员工保留手提电脑、延长员工和家属的医药和保险福利至明年6月、协助新工作配对等。

这轮裁员只有特定部门员工受影响，但郭修瑞没有透露哪些市场和部门的员工会失业。

郭修瑞在公开信中指个人犯下数项错误，包括对疫情后的经济复苏过于乐观，过快增加开支和增聘员工，但回报的时间比预期的要长。他指过去数个月，积极探讨节流方法，包括管理层自愿减薪、迁往租金较低的办公室、重设预算等，但远远不够。

“为了加快迈向盈利之路，我们需要重组，以专注于关键优先事项，及更有效地运营。”

2012年创立的Carousell，专为用户设立线上买卖平台，涉及商品五花八门，包括汽车、电器和服饰等。集团业务在十年内扩展至八个海外市场包括马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、香港及台湾。

过去数年鉴于疫情公众减少出门，并转向网上购物，Carousell业绩持续扩张，去年9月公司成功集资1亿美元，获得11亿美元估值，跻身独角兽之列。独角兽是估值超过10亿美元的私人公司。