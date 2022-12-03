近800个诊所已加入基层医疗护理网络

（早报讯）政府将动员全科诊所推动健康SG的概念宣布后，加入基层医疗护理网络的全科诊所从超过500所增加到近800所。

供民众登记参与健康SG计划的网上平台预计最迟明年下半年推出。

卫生部长王乙康星期六（12月3日）出席三巴旺健康嘉年华后受访时，提到健康SG计划的进展，以及基层在推动健康生活可扮演的角色。

国会10月5日通过健康SG白皮书动议，改革公共卫生体系，把重心从治病转向预防疾病。

60岁及以上的本地居民明年会率先加入计划，选择固定的全科诊所或综合诊疗所，预防和控制慢性疾病。加入计划的年长居民，未来能以与综合诊疗所相近的价格，到固定的全科诊所看诊和领取慢性疾病药物。

王乙康指出，卫生部正与全科诊所联系，全国有约1600家诊所，加入基层医疗护理网络的诊所已经增加到近800所。他希望，供民众登记加入健康SG计划的网上平台可以在明年中左右推出。

三巴旺区100项免费保健活动和讲座供居民参加

除了全国的健康SG计划，社区网络也至关重要。三巴旺基层组织便与保健促进局和社区伙伴推出100项免费保健活动和讲座，并整理出活动清单，通过全科诊所等平台，向居民传达信息，从而鼓励他们健康生活。

也是三巴旺中基层组织顾问的王乙康星期六早上与同为三巴旺集选区议员的维凯、傅丽珊和佳馥梅，与居民一同健走，为区内保健计划主持推介。

100项免费保健活动包括尊巴舞、气功、太极、足球等，在区内的民众俱乐部、组屋区等举办。