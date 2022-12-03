首个为可持续发展专业推出的转业计划 预计200人受惠

（早报讯）随着新加坡搭上全球绿色浪潮，更多企业采纳可持续发展的商业模式，本地员工也须为这类“绿色工作”做好准备。劳动力发展局为可持续发展领域的专业人员推出第一个转业计划，帮助人们在新加坡向低碳经济转型的过程，掌握可持续发展领域急需的跨行业技能。

这项转业计划（Career Conversion Programme）将帮助员工接受再培训，掌握碳管理、可持续发展呈报、碳项目的实施和发展等相关技能，并且支持新的职业如可持续发展人员和碳分析员等的需求。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期六（12月3日）上午为清洁与绿化新加坡（Clean & Green Singapore）活动主持启动仪式时宣布上述计划，预计接下来几个月内，将有200人从中受益。“我们欢迎更多员工加入到绿色经济中来，为保持新加坡的清洁和绿化带来更直接的影响。”

王瑞杰指出，过去40年来，新加坡每日废弃物产量增加了七倍。尽管人们环保与废物回收的意识已有所提高，但目前社区各处设立的蓝色回收箱，每天仍有约四成的物品因污染而不能被回收。

为了提高公众环保与回收意识，增强个人责任感，并且动员基层开展环保行动，国家环境局的清洁与绿化新加坡年度项目，并在近期开展植树、海滩清理、回收运动、社区生态嘉年华等一系列环保活动。

王瑞杰与永续发展与环境部长傅海燕、永续部兼交通部高级政务次长马炎庆、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、教育部兼人力部政务部长颜晓芳、中区市长潘丽萍等人一同在碧山宏茂桥公园种下35棵本土原生树种，为国家公园局的百万树木运动助力。

王瑞杰说，建设一个清洁、绿色的新加坡须要全社会的共同努力，他向环境服务的工作人员、锦簇社区大使，以及有关当局的工作人员表达了感谢，并且鼓励公众减少垃圾，并且加强回收工作。