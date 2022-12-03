首个为可持续发展专业推出的转业计划 预计200人受惠

文 /
安诗一

发布 / 2022年12月3日 12:38 PM

更新 / 2022年12月3日 1:03 PM

王瑞杰（前排右）与中区市长潘丽萍（前排左）、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（后排右）、永续发展与环境部长傅海燕（后排左）、教育部兼人力部政务部长颜晓芳、永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆等人一同在碧山宏茂桥公园种下35棵树，为国家公园局的百万树木运动助力。（邬福梁摄）
王瑞杰（前排右）与中区市长潘丽萍（前排左）、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖（后排右）、永续发展与环境部长傅海燕（后排左）、教育部兼人力部政务部长颜晓芳、永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆等人一同在碧山宏茂桥公园种下35棵树，为国家公园局的百万树木运动助力。（邬福梁摄）

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（早报讯）随着新加坡搭上全球绿色浪潮，更多企业采纳可持续发展的商业模式，本地员工也须为这类“绿色工作”做好准备。劳动力发展局为可持续发展领域的专业人员推出第一个转业计划，帮助人们在新加坡向低碳经济转型的过程，掌握可持续发展领域急需的跨行业技能。

这项转业计划（Career Conversion Programme）将帮助员工接受再培训，掌握碳管理、可持续发展呈报、碳项目的实施和发展等相关技能，并且支持新的职业如可持续发展人员和碳分析员等的需求。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期六（12月3日）上午为清洁与绿化新加坡（Clean & Green Singapore）活动主持启动仪式时宣布上述计划，预计接下来几个月内，将有200人从中受益。“我们欢迎更多员工加入到绿色经济中来，为保持新加坡的清洁和绿化带来更直接的影响。”

王瑞杰指出，过去40年来，新加坡每日废弃物产量增加了七倍。尽管人们环保与废物回收的意识已有所提高，但目前社区各处设立的蓝色回收箱，每天仍有约四成的物品因污染而不能被回收。

为了提高公众环保与回收意识，增强个人责任感，并且动员基层开展环保行动，国家环境局的清洁与绿化新加坡年度项目，并在近期开展植树、海滩清理、回收运动、社区生态嘉年华等一系列环保活动。

王瑞杰与永续发展与环境部长傅海燕、永续部兼交通部高级政务次长马炎庆、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、教育部兼人力部政务部长颜晓芳、中区市长潘丽萍等人一同在碧山宏茂桥公园种下35棵本土原生树种，为国家公园局的百万树木运动助力。

王瑞杰说，建设一个清洁、绿色的新加坡须要全社会的共同努力，他向环境服务的工作人员、锦簇社区大使，以及有关当局的工作人员表达了感谢，并且鼓励公众减少垃圾，并且加强回收工作。

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