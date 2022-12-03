遇受伤穿山甲缩草丛 骑士迟上班等救援队到

（早报讯）骑脚踏车上班途中，男子遇见受伤穿山甲，心系濒危动物，联系动物救援组织后等了50分钟，确保穿山甲妥善被救治后才离开。

李浩（32岁，资讯科技从业员）告诉记者，星期五（12月2日）早上8时50分，他一如往常骑着脚踏车前往办公室，途经汤申自然公园时，发现路旁的草丛疑似有受伤的动物，于是停车。

李浩上班途中看见受伤的穿山甲。（受访者提供）

走近一看，李浩看到一只穿山甲卷缩在草丛里，部分鳞片掉落，嘴巴也有血迹。

“我上网找到联络，拨电给关爱动物研究教育协会（ACRES）。由于地点偏僻，担心对方找不到具体地址，也担心穿山甲是濒危动物，我决定在场等待。”

过了约50分钟，两名工作人员到场，用了一条白色毛巾裹着穿山甲，将它放入笼子。

李浩：“见到穿山甲安然无恙，我才放心骑着脚踏车离开。”

他说，常在汤申自然公园一带路段看到野生动物，如野猪或猴子，看见穿山甲还是第一次。

李浩坦言，虽然上班迟到，但所幸获得上司体谅，事后也收到关爱动物研究教育协会的感谢简讯。

协会：穿山甲已送往动物园救治

关爱动物研究教育协会指出，穿山甲遭车辆撞伤，已送往新加坡动物园，为它提供医疗协助。

协会副执行总裁卡莱受询时说，原本接到通报，以为穿山甲已死，但公众察觉穿山甲还有生命迹象，于是派员赶到现场救援。

“在我国，交通事故对动物构成极大的威胁，尤其是马来穿山甲。”

救援人员莎紫丽娜说：“再次发现因交通事故受伤的穿山甲，我们感到难过，希望公路使用者在自然区附近行驶时，多加留意。”

她也感谢警惕的公众停下脚步协助穿山甲。若公众发现受伤的野生动物，可拨电97837782联系他们。