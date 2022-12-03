女郎谎称超市主管 召锁匠撬锁头偷钱

（早报讯）女郎谎称是迷你超市主管，骗开锁匠把超市扇卷闸门的锁头弄坏，再偷走收银机里的400元现金。

被告是31岁的艾达，她面对三项包括假冒他人身份行骗以及破门行窃的控状。

案情显示，被告今年4月2日凌晨时分上网搜寻到开锁匠的电话，然后要求对方帮忙撬开住家楼下迷你超市的锁头。

开锁匠觉得可疑而拒绝，被告于是联络第二位开锁匠，并谎称自己是迷你超市的主管，将锁头以及地址传给开锁匠，并成功骗对方用电钻把超市扇卷闸门（roller shutter）的锁头弄坏。

被告进入迷你超市后，从收银机取出400元，并将其中的250元付给开锁匠，剩余的150元则拿到附近小贩中心买饮料喝。

迷你超市职员早上8时上班时发现扇卷闸门坏掉，钱不翼而飞，便打电话通知老板。

警方接获报案后，于当天逮捕被告，并起获145元8角5分。开锁匠得到的250元也被起获。

法官令控方准备报告，看被告是否适合接受日间报到令（Day Reporting Order），案展明年1月13日下判。

被告患中度智力障碍

被告被诊断患有中度智力障碍，而且有自闭症和精神错乱（psychosis），不过案发时病情并没有发作。

律师代被告求情时说，被告母亲已嘱咐被告不能再半夜下楼买食物和零食，女佣也时时盯着被告一举一动，确保她不会重犯，求法官轻判。