少年旅爱心礼物活动呼吁公众捐赠食品给弱势者

（早报讯）少年旅爱心礼物活动今年希望增送食品礼包给超过3万4000名有需要者，但目前只能满足约三成的需求，主办方呼吁公众踊跃捐赠日常食品，以及协助运送食品给这些弱势家庭。

少年旅爱心礼物（The Boys' Brigade Share-a-Gift）活动今年的总目标，是帮助约4万3296名有需要者。

其中3万4803人许下“一般愿望”，主办方将增送他们日常食品礼包。他们主要是社区关怀计划（ComCare）、幼儿培育辅助计划（KidSTART），以及社会服务机构的援助对象。

其余的有需要者则有一些“特别愿望”，主办方会设法帮他们达成这些较个人的心愿，包括购买电器或衣服等。公众可通过线上捐款，协助满足这些弱势人士的愿望。

少年旅爱心礼物星期六（12月3日）发布文告说，这个活动11月22日启动以来，收集到的捐赠食品只能满足32％的“一般愿望”。此外，648个帮忙运送食品礼包的义工名额当中，还有447个等待填补。

目前距离少年旅爱心礼物活动结束，只有少过一个月的时间。主办方指出，总的来说，活动目前只能满足51％的愿望。

主办方呼吁公众慷慨解囊，包括捐赠清真认证（Halal）的罐头食品、咖啡、麦片或奶粉等饮料、饼干等食品，以及报名当义工，协助把食品礼包运送给全岛各处的有需要者。

想捐赠食品的公众，可以把食品送到全岛四个收集站，它们位于宏茂桥城（AMK Hub）、勿洛广场（Bedok Mall）、汤申大厦（Thomson Plaza）和裕廊坊（Jurong Point）的职总平价超市内。

想了解少年旅爱心礼物活动详情，可拨打热线：1800-227-4273，或上网：www.bbshare.sg。