携非法毒品入境澳洲 本地男子被捕

（早报讯）入境澳大利亚珀斯机场时，行李被发现装有非法毒品，一名本地男子11月16日被当地警方逮捕。

澳洲边境部队和澳洲联邦警察上星期五（11月25日）发表联合文告，指一名新加坡籍男子的行李被搜出100毫升的伽马丁内酯（Gamma Butyrolactone，简称GBL）、六颗亚甲二氧甲基苯丙胺（MDMA，摇头丸的主要成分），以及各类被禁用的合成代谢类固醇。

文告指出，这名男子入境时，没有在旅客申报卡填写自己携带违禁品。男子11月16日抵达珀斯机场后，随即被一名边境人员带到一旁搜查行李。

男子同日被捕后，11月17日在珀斯地方法院面控，并对两项进口边境受管制药物，及一项进口违禁品的罪名认罪。

当地法官判处他罚款3000澳元（约2757新元），并且三年内不能再进入澳洲。

我国中央肃毒局发言人答复《联合早报》时证实，一名本地男子因涉嫌与毒品相关罪名在珀斯被捕。调查还在进行中。

《联合早报》之前报道，今年首八个月有41名新加坡公民和永久居民因涉嫌在海外滥用毒品，回国时在关卡被捕。

根据滥用毒品法令第8A节条文，新加坡公民或永久居民若在国外吸毒，一旦尿检结果证实使用过受管制毒品，将被视为在新加坡触法。