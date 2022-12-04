杨厝港推出新计划 鼓励居民外带食物时自备容器

（早报讯）宏茂桥4道第628座巴刹与熟食中心推出“拒绝使用一次性塑料”计划，外带食物时自备容器的居民，每次可获得一个印章，集满五个印章便能换取环保餐盒或水瓶。

“拒绝使用一次性塑料”计划（Say No to Disposables）是杨厝港基层组织启动的“杨厝港永续运动”（YIO Sustainability Movement）的一部分。

约36个熟食摊位参与这项计划，目标是让5000名居民养成自备容器的好习惯。

德义区基层组织顾问李显龙总理，星期天（12月4日）在杨厝港区基层组织顾问叶汉荣的陪同下，为参与计划的一家水粿摊贴上贴纸，方便食客辨识。

李总理也了解了区内其他环保计划，如杨厝港Food Rescue计划和认养树木（Adopt-A-Tree）计划。Food Rescue计划将卖相不好但仍可食用的食材，免费派发给居民。认养树木计划则旨在动员杨厝港社区，在2025年前在区内栽种1000棵树。

李总理（中）也了解了区内其他环保计划，如杨厝港Food Rescue计划。Food Rescue计划将卖相不好但仍可食用的食材，免费派发给居民。（蔡家增摄）

李总理（左三）也了解了区内其他环保计划，如杨厝港认养树木（Adopt-A-Tree）计划。认养树木计划则旨在动员杨厝港社区，在2025年前在区内栽种1000棵树。（蔡家增摄）

李总理多年来领军宏茂桥集选区。杨厝港单选区则是在上届大选从宏茂桥集选区划分出来的。

叶汉荣接受《联合早报》访问时说，一次性塑料是即用即丢的，制造很多垃圾，尤其是在有着浓厚小贩文化的新加坡。他解释，他们不希望居民只带一次容器就能领取礼物，而是希望培养他们外出时自备容器的好习惯，因此要求他们须集满五个印章。

“拒绝使用一次性塑料”计划即日开始，居民须最迟在在12月31日集满五个印章，才能到杨厝港民众俱乐部换取环保餐盒或水瓶。领取餐盒或水瓶的期限是明年1月15日。