榴梿年底产量多 四年来价格最低

来自 / 新明日报

文 /
杨量而

发布 / 2022年12月4日 2:39 PM

更新 / 2022年12月4日 3:23 PM

今年底榴梿季大丰收，榴梿商下调价格。 忠邦城榴梿摊猫山王每公斤下调2元。（徐颖荃摄）
今年底榴梿季大丰收，榴梿商下调价格。 忠邦城榴梿摊猫山王每公斤下调2元。（徐颖荃摄）

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（早报讯）今年底榴梿产量大丰收，榴梿商这周开始纷纷下调价格，最便宜1公斤10元，有榴梿商甚至称是四年来最低价格。

记者联系多名榴梿商，他们纷纷指出，由于气候变化，加上马国柔佛州和彭亨州的榴梿刚好同时收成，这次的榴梿季产量特别多，因此这周已经开始调整价格。

鼎峰榴梿站老板蔡明佑（28岁）受访时指出，以往年底的榴梿季产量少，价格也高，但今年底遇上两州的榴梿同时间收成，这周已经差不多到了旺季。

他前天开始做促销活动，猫山王一个10元，品质较好的猫山王则是1公斤10元。“这算是四年来价格最低的一次，我以低价拿货，所以卖的也比较便宜，但以往最便宜都要卖每公斤12元，这次每公斤10元是真的很低了。”

Durian 36老板张诗咏（34岁）也指出，B等级猫山王目前是卖一个10元，估计月中进入旺季的时候价格还会再跌。“很有可能价格会跌到一半，一个榴梿5元也是有可能的。”

专卖文冬榴梿的211 House Of Durian榴梿之家黄明义（70岁）则说，他们也在前天下调猫山王价格，每公斤下调3元，从原本每公斤19元降至16元。

忠邦城榴梿摊主陈先生（83岁）同样从星期一（12月5日）开始调整猫山王价格，从每公斤18元降低到每公斤16元。

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