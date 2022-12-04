黄永宏：美国应加强与亚洲的经济联系

（早报讯）美国在亚太地区的军事力量确保了区域的稳定，美国也应加强与亚洲的经济联系。

国防部长黄永宏医生12月2日至4日期间到美国加利福尼亚州西米谷（Simi Valley）出席第九届里根国防论坛（Reagan National Defense Forum）。他在主题为“我们的战略优势：与盟国和伙伴的合作”的专家讨论会上发出呼吁。

他说：“我认为美国作为稳定力量在亚洲增加军事力量是出自正义……美国可以做更多的加强联系，像过去一样建立一套水涨船高的经济框架。”

黄永宏也在致辞时重申新美两国良好和长久的国防关系，以及新加坡对美国继续参与亚太地区事务的支持。

出席同讨论会的包括美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）、芬兰国防部长凯科宁（Antti Kaikkonen）、帕兰提尔科技公司（Palantir Technologies）联合创办人和首席执行官卡尔普（Alexander Karp）和美国南方司令部指挥官理查森（Laura Richardson）。

黄永宏也同美国空军部长肯德尔（Frank Kendall）、印太司令部指挥官阿奎利诺（John Aquilino）、国家安全局局长兼网战司令部指挥官仲宗根（Paul Nakasone）和前防长埃斯珀（Mark Esper）举行双边会议，也会见了前防长帕内塔（Leon Panetta）以及参议院和众议院军事委员会成员。