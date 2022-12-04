华助会明年将拨3804万元 帮助更多有需要家庭

（早报讯）华社自助理事会预计明年将拨出3804万元来帮助更多有需要的家庭，这比今年的预计支出高出4.5％，也是华助会历年来最高的全年预算。其中，华助会将为中低收入家庭提供更多援助，让来自这些家庭的学生在参与其补习计划时，能享有更高津贴。

卫生部长王乙康也是华助会董事会主席，他于星期天（12月4日）出席“准备上学咯！”活动后接受媒体访问时透露华助会明年的计划。

他说，考虑到冠病疫情和通货膨胀对弱势群体造成影响，华助会明年会拨出更高预算帮助低收入家庭。“我们会继续以‘种草植树’策略，进一步加强对学生的支援，因为要确保整体社会和华社群体的社会流动，最重要的还是从孩童的教育开始着手。”

华助会也宣布从明年1月1日起，为参加补习计划的学生提供更多津贴。受益人只要家庭每月总收入不超过2400元或每月人均收入不超过800元，将继续获华助会全额津贴。

至于那些家庭每月总收入介于2400元至4800元，或人均收入介于800元至1400元的学生家庭，无论报名几个补习科目，一年只须付一次10元的补习费。在华助会现有的津贴框架下，来自这些家庭的学生每个科目的补习费可达60元。华助会估计，近5000人可从调整后的补习费津贴框架中受惠。

另外，华助会在今年的“准备上学咯！”活动，为来自8000户低收入家庭的1万6000名学生送出礼包。每户家庭可获得200元的公共交通电子礼券；上学礼包则有价值80元的上学用品礼券。