《烟熏到了眼睛》获电影节最佳新加坡短片奖

（早报讯）第33届新加坡国际电影节11月24日至12月4日举行。星期天（12月4日）下午揭晓“银幕大奖”成绩，本地新锐导演李昌荣的《烟熏到了眼睛》获得东南亚短片竞赛的“最佳新加坡短片奖”。评审认为此短片既贴切又幽默地探索了人的悲伤，无论是表演的还是真实的，都有深刻的意义。

《烟》故事刻画殡葬业负责人（王伟良饰）一时大意，把一具尸体错误火化，死者的大儿子（王智国饰）、大女儿（曾诗梅饰）与小女儿（温淑安饰）得知后震惊，但将错就错，完成葬礼。影片不久前也赢得今年中国金鸡短片奖。

“最佳东南亚短片奖”由印度尼西亚的“Vania On Lima Street”获得。

亚洲长片竞赛的“最佳导演奖”颁给台湾电影《哈勇家》的陈洁瑤，她2022年11月也凭此片在金马奖获得最佳导演奖。印度尼西亚的《自传》（Autobiography ）摘下“最佳亚洲剧情片奖”。Zukhara Sansyzbay凭乌兹别克与俄罗斯联合制作的《便利店》（Convenience Store）拿下“最佳表演奖”。

泰国导演Sorayos Prapapan所执导的《阿诺是个模范生》（Arnold Is A Model Student）获得“特别表扬奖”。此片的联合制作公司包括本地导演陈哲艺的长景路电影工作室。影片在今年11月的第19届香港亚洲电影节也获颁“亚洲新导演奖”。