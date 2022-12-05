（早报讯）上星期五（12月4日）发布的美国11月非农就业数据远高于预期，让市场担忧联邦储备局会继续收紧货币政策。美国投资者谨慎交易，星期五隔夜股市小幅波动，纳斯达克指数跌0.18％，标普500指数跌0.12％，道琼斯工商指数升0.11％。

根据美国劳动力市场公布的数据，美国11月非农就业人口增加26万3000万人，高于市场预期的20万人，失业率则维持在3.7％。尽管经济陷入衰退的风险提高，美国工资仍加速增长。由于就业市场不显疲弱迹象，可能促使联储局加快收紧货币政策。

新加坡方面，市场又开始担心联储局可能被迫加大加息力度，新加坡海峡时报指数回吐了一周大部分的涨幅。海指星期五终收3259.14点，全周上涨0.45％。

星期一（5日）可关注的股票：

1.英特拉资源（Interra Resources）星期一开市前透露，新加坡交易所批准公司延长脱离新交所观察名单的宽限期，让公司有更多时间满足申请脱离名单的条件。期限从今年12月4日延后至明年12月4日。

2.集永成（Chip Eng Seng）的大股东Tang Dynasty Treasure调高全面收购集永成的收购献议价，从原来的每股0.72元，上调3分或4.2％至每股0.75元。

新的收购价为最终收购价。收购方不打算调整收购价，但保留在竞争情况下修改收购价的权利。Tang Dynasty Treasure是陈怀丹与丈夫唐逸刚的投资控股公司，陈怀丹也是集永成的非执行主席。

集永成星期五闭市报0.74元，无变动。

3.Kingswin Investment收购起重机租赁公司茂盛控股（MS Holdings）的献议上星期五已经截止。截至上星期五傍晚5时半，Kingswin在茂盛控股的持股权达约96.27％。Kingswin提出自愿无条件现金收购献议，以每股7分的价格收购茂盛控股所有股权，将公司私有化。