裕廊岛兴建氨气发电及船只燃料设施 最迟2027年投入运作

（早报讯）为了在2050年实现净零排放，我国将在裕廊岛兴建低碳或零碳氨气设施，以进口、储存和采用这一气体来发电，及作为船只燃料用途。设施预计最迟在2027年投入运作。

能源市场管理局和新加坡海事及港务管理局星期一（12月5日）向业者征求竞标意向书，在裕廊岛兴建和管理低或零碳氨气（ammonia）的发电与船只添油设施。

在初步阶段，设施需采用进口低或零碳氨气生产至少50兆瓦的电力，运营期为不超过25年。发电机的负载率需达到至少75%。

除了发电以外，受委业者也要使用氨气作为船只燃料。设施内的氨气储存设备和船只码头，每年必须达到至少10万公吨的容量。

受委业者也要负责氨气的采购、进口、储存以及分销工作。

新加坡今年推出全国氢气（hydrogen）策略，到了2050年，氢气或可满足我国50%的能源需求。由于氢气的能源密度低，需经过液化或使用其他气体为载体，才能运输和储存。在现阶段，氨气是技术最为成熟的氢气载体，不仅有完善的国际工业供应链，也有多种使用途径。

有鉴于此，新加坡将展开低或零碳氨气项目，以建设我国的氨气处理能力，从而推动供应链的发展及氢气转型。通过竞标意向书，我国将能评估这类项目是否可行，同时也可支持相关安全标准、法规和生态系统的发展。

除了电力和海事领域以外，低或零碳氨气与氢气也有潜能为能源、化工和航空领域减排。