中国多个城市逐步开放带动亚洲股市 本地股市今早上涨0.49%

（早报讯）中国多个城市逐步开放带动亚洲投资者情绪高昂，本区域主要股市普遍上扬，新加坡海峡时报指数星期一（12月5日）上涨15.85点或0.49%，报3274.99点。

亚洲主要股市星期一早表现不错，截至约中午时分，香港涨势最强劲，上升了超过3%。上海股市也上扬1.56%，深圳股市上升0.65%。

新加坡方面，海指成分股午休前普遍上涨，新翔集团（SATS）、牛奶国际控股（Dairy Farm International）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）领涨，午休前分别上升5.62%、3.56%和3.30%。

澳洲国民银行分析师纽金特（Taylor Nugent）认为，更多中国城市宣布放宽冠病防疫措施对股市带来利好消息。他说：“尽管放宽一些限制措施不等于完全改变动态清零政策，但这反映了政策正在转移，使得金融市场把焦点投向更长远的展望，而不是病例上升造成的短期影响。”

中国大陆新增感染者星期五（12月2日）仍处于逾3万2000个的高位，但是多地继续加速放宽防疫管控的步伐。多个城市周末进一步对核酸检测要求“松绑”；深圳、成都的部分公共场所不再查验核酸证明，北京和重庆等也宣布将放宽公共交通的核酸检测要求。

过去一周里，中国高层的表态，显示他们对冠病危害性的评估已发生转变。法新社引述欧洲官员称，中国国家主席习近平星期四会见访华的欧洲理事会主席米歇尔时透露，冠病奥密克戎变异株致死率减弱，为中国放宽疫情管控开了路。

全球资产管理公司思睿集团首席经济师洪灏也指出，中国逐步重开的方向明确，但与此同时当地病例预料激增，这将引发混乱局面，导致金融市场出现波动。

大华银行经济师何玮珍则认为，中国要退出清零政策还需要一些时间，中国经济在短期内仍面对房地产市场持续低迷，以及疫情病例居高带来的逆风。