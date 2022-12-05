王乙康：政府检讨老年护理策略及新的资助结构和服务模式

（早报讯）人口老龄化和社会不平等是会削弱社会的两大趋势，须政府和人民集体回应和应对。政府正在检讨我国的老年护理策略，其中一个重点是扩大活跃乐龄站网络，并强化下一阶段的老年护理领域、建立人力与能力，以及探讨新的资助结构和服务模式。

卫生部长王乙康星期一（12月5日）在卫生部与护联中心配合新加坡携手前进（Forward Singapore）运动联办的分享会上指出，到了2030年，每四个公民就有一个年龄在65岁及以上。虽然人们的寿命延长，但到了晚年也有约10年是处于健康状况不佳的状态，对医疗护理的需求会提高，也会加重家庭的负担。这是我们这一代人面对的一大问题。

王乙康说：“我们须要在老年课题上更新社会契约……政府将果断实行和建立预防护理的政策和系统，让人们有能力更好照顾自己的健康。这就是健康SG计划的精神。”

当局因此将检讨老年护理策略，卫生部早前也宣布会扩大活跃乐龄站的网络，从目前的119个增至2025年的220个。

王乙康强调，乐龄活动站须做出调整，要能像磁铁般吸引年长者踏出家门参与中心的各种活动，并与医疗集群合作确保年长者定时服药和做体检等，也须鼓励年长者投入志愿工作，保持健康和充实的生活。

“针对有较复杂需求的年长者，我们有必要加强居家护理，尽可能让他们留在家中养病而不是去疗养院。这些护理服务都须更个人化和积极回应需求。”

马善高和英兰妮接下来会进一步说明计划

在社会不平等的课题方面，王乙康指出，这不只是收入差距扩大的问题，而是如何加强收入最高和最低者之间的社会凝聚力，确保最低收入家庭的下一代也有一个好的起跑点。

政府将继续在医疗保健、教育和公共住屋等方面帮助低收入家庭。“随着卫生部将预防护理建设为一种全民公共服务，富裕者可能不需要这项服务，因为他们已经有医生在照顾他们，是中低收入者才最能从健康SG计划中受益。”

他说，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高和总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮，接下来将会进一步说明政府的计划。

星期一的分享会是在新加坡携手前进运动的其中一个支柱“关怀与照顾”下召开，邀请了来自80多个活跃乐龄站的200多人共同探讨老年护理的未来。