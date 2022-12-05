地铁跨岛线—榜鹅延长线榜鹅站 明年上半年动工

（早报讯）地铁跨岛线—榜鹅延长线的榜鹅转换站预计会在2023年上半年动工，并于2032年启用，届时公众可从榜鹅搭地铁直达白沙。

陆路交通管理局星期一（12月5日）通过文告宣布，将设计和兴建榜鹅转换站的土木工程合约颁给和合（Woh Hup）公司。合约总值4亿9600万元。

新的榜鹅站坐落在榜鹅中路。承包商会针对现有的东北线榜鹅站进行改造工程，确保乘客日后能轻松往返东北线、轻轨站以及新的延长线地铁站。团队也会分阶段进行交通改道工程，除了确保建筑工程能顺利进行，也减少对周围居民和驾车者造成的不便。

陆交局也将总值7亿5800万元、跨岛线第二阶段位于美丽道通道和新民径之间地铁隧道的设计和建筑工程合约，颁发给大林集团和上海隧道工程（新加坡）私人有限公司组成的联营公司。

这条五公里长的隧道会有两条地铁轨道。承包商挖掘时会使用直径约12米长的钻凿机。

其中约两公里的路段会建在中央集水地带自然保护区底下约70米深处。一般地铁隧道会建在20至30米处。

当局早前已针对这个地段进行环境评估报告，施工期间也会通过缓解措施和环境监测计划，妥善管理对动植物的影响，并减少对沿线居民造成的不便。

地铁隧道工程预计明年上半年展开，并随着跨岛线第二阶段通车后在2032年启用。