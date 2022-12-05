以为对方偷走雨衣 送餐员拳打女同行砸手机

（早报讯）送餐员指同行偷了他的雨衣雨裤，不仅砸烂对方手机，还将对方打得耳朵流血，被判坐牢一周和罚款3000元。

被告是37岁的谢国安（音译，送餐员），他面对三项控状，星期一（12月5日）早上承认其中两项，包括一项蓄意伤人和一项恶作剧的罪行，另一项抵触防止骚扰法令的罪行则交由法官下判时一并考量。

调查揭露，去年1月17日下午2时30分左右，一名42岁女送餐员到榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）的便利商店购买香烟，见被告在等订单，就跟他搭话。

买了香烟后，女送餐员回去取脚踏车，打开脚踏车上的储物箱，里面装着她的Deliveroo雨衣。

此时，被告上前指责女送餐员，说她偷了自己的雨衣雨裤。女送餐员矢口否认，两人因此吵了起来。

一怒之下，被告抢走对方价值2000元的手机，狠狠地往地上砸去，手机严重损坏，并且无法修复。被告也拳打女送餐员的头，还推搡她，导致她摔倒。附近路人见状，立刻上前制止，被告才随之离开。

女送餐员隔天到综合诊疗所看医生，医生发现她左耳有血迹，耳鼓膜也有个小孔，便给了她一天的病假。

主控官指被告有暴力行为的前科，这次只是因为他冲动地下定论，认为伤者偷了他的雨衣雨裤，便动手打人，因此促请法官判他至少一周监刑和罚款4000元。

法官最终判他坐牢一周和罚款3000元。