法庭上月审理四起致命工业事故 公司董事职员判罚款监禁

（早报讯）国家法院2022年11月审理了四宗致命工业意外，涉案公司、董事和职员被判罚款坐牢，其中优联能源集团旗下的Summit Gas Systems，在导致一死二伤的惹兰布罗工业大火中因抵触工业场所安全与卫生法令被判罚27万元，公司董事张淑芬（46岁）也被开罚5万元。

这场大火发生在2019年6月21日。根据人力部星期一（12月5日）发出的文告，在上述公司工作的死者魏小勇（43岁），事发时与其他两名同事正在平台上把液化石油煤气（LPG）灌进煤气桶。一名工人注意到输送带上的一些煤气桶发生碰撞，其中一桶煤气随后掉进两个工作平台之间，碰到输送管，导致煤气外泄，进而被点燃。

魏小勇闪避不及，当场被烧死，另两人则送院治疗。调查显示，公司没有针对煤气桶可能掉落并击中其他结构体进行风险管控、没有确保紧急逃生路通行无阻、没有设置紧急停工按钮，也没为员工提供防火衣物和确保员工掌握与工作相关的足够信息。

除了上述意外，《联合早报》之前报道，来自Ban Keong Transport Co的卡车司机何曼光（67岁）上星期二（11月29日）被判坐牢五个月。他在2018年10月将吊运高空作业平台（boom lift）吊到卡车上时误判机器重量，结果机器坠落，割伤技工的颈项，导致他重伤身亡。

另外，2019年1月，菜市路组屋一架电梯在进行拆卸和重新安装的过程中突然骤降，导致28岁孟加拉籍客工头部遭受重创死亡；2021年2月，一名客工在工地正门把堆积的建筑垃圾装载到倾斗罗厘上，他步行穿过两个集装箱之间的空隙时，其中一个集装箱突然移动，导致客工被两个集装箱夹死。两家公司董事为此各被判罚款。

人力部在文告中强调，雇主和高级管理层有责任确保工作场所将安全作业程序落实，职员则有义务遵守措施，业主也必须确保工作场所安全。若被发现触法，人力部将施予严惩。