我国过去五年实际GDP 年均复合增长率达2.0%

（早报讯）冠病疫情导致我国经济在2020年萎缩4.1%，但隔年强力回弹7.6%。这使得我国实际国内生产总值在2017年至2021年的五年间，年均复合增长率达到2.0%。

财政部星期二（12月6日）公布两年一度的《新加坡公共部门绩效检讨》报告（Singapore Public Sector Outcomes Review，简称SPOR），概述我国后冠病的经济复苏情况。

2020年的SPOR报告曾提到，我国2014年至2019年的实际国内生产总值（GDP）年均复合增长率是2.9%。然而，根据最新报告，过去五年，实际国内生产总值年均复合增长率仅为2.0%。这主要是因为我国经济2019年只增长1.1%，2020年更是萎缩4.1%。

财政部在报告中说，全球经济已从冠病引起的萎缩中强劲回弹。“新加坡的强大经济基础和与世界的广泛联系，为我国渡过2020年遇到的风暴提供了压舱物（ballast）。”

2021年，我国经济增长7.6%，增长主要由制造业、金融与保险业，以及批发贸易领域驱动。经济复苏的同时，以每小时实际增值（real value-added per hour worked）计算的劳动生产率在2021年也增长5.2%。

不过因为我国的外部需求放缓等因素，贸工部今年11月发布第三季经济调查报告时，已将今年的经济增长预测从3.0％至4.0％，收窄至大约3.5％，并预测明年将增长0.5％至2.5％。

除了经济增长，《新加坡公共部门绩效检讨》报告也详述教育、社会安全网、可持续生活等方面的政府举措所取得的成果。