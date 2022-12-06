（早报讯）美国服务业数据比预期强劲，让投资者担忧联邦储备局会持续收紧货币政策一段时间。美国星期一（12月5日）隔夜股市全线下跌，纳斯达克指数跌1.93％，标普500指数跌1.79％，道琼斯工商指数升1.40％。

根据美国供应管理协会星期一公布的数据，美国非制造业采购经理指数（PMI）从10月的54.4，增加至11月的56.5。分析师原本预期指数会下跌至53.1。服务业活动加速恢复，意味着美国通胀率可能居高不下，促使联储局继续加息。

PMI在50以上意味制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

本地方面，新加坡海峡时报指数星期一闭市上涨8.40点或0.26％，收报3267.54点。

星期二（6日）可关注的股票：

1.马可波罗海业（Marco Polo Marine）星期二开市前透露，公司与“K”Line Wind Service签署谅解备忘录，共同探讨在日本岸外风电场的商机。双方有意在日本拥有和经营合适的岸外风电场支持船。

2.翱兰集团（Olam Group）星期一闭市后宣布，旗下的翱兰农业（Olam Agri）获得总值20亿美元（约27亿新元）、为期18个月的过渡融资，用于支持翱兰集团的重组计划，也可用作一般公司用途。

3.厨房文化公司（Kitchen Culture）宣布针对郝东亭试图更改秘书与公司负责人的记录，以及公司在会计与企业管制局（ACRA）注册的地址，发出更正通知。公司表示，董事会（除了郝东亭之外）视这些举动为对公司的业务和事务的有序进行造成极度扰乱、不确定性和混乱，而且是非法的。

4.凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）宣布在印度尼西亚推出了新产品Meradan Cream。这个类固醇（steroid）霜只可以通过皮肤专科医生、儿科医生等的处方获得。它获批准用于造成发炎和痕痒的皮肤病，如湿疹（eczema）、皮疹等。