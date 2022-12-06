截至4月 “新心相连”配套惠及超过20万3000名求职者

（早报讯）截至今年4月，“新心相连”就业与技能配套帮助超过20万3000名求职者取得工作和技能培训机会。

财政部星期二（12月6日）公布《新加坡公共部门绩效检讨》报告（Singapore Public Sector Outcomes Review，简称SPOR），提到政府在冠病疫情期间提供的就业援助。

“新心相连”就业与技能配套（SGUnited Jobs and Skills Package）是在2020年5月的坚毅向前预算案中推出的，当时的目标是要创造4万份工作、2万5000个实习机会和3万个技能培训机会，解决本地雇员在疫情期间面对的生计问题，并协助他们为未来职业做好准备。

招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive）也与这项配套形成互补，为雇主提供薪金补贴，鼓励他们聘请更多本地员工。2020年9月至2022年2月之间，这个计划惠及约70万9000名新加坡人。

年长雇员方面，雇主聘用55岁及以上、月薪不超过4000元的本地员工时，可获得高达8％的年长员工就业补贴（Senior Employment Credit）。截至今年5月，人力部已发放超过3亿元的年长员工就业补贴，惠及9万3000名雇主和43万名年长雇员。这项计划将在今年底结束。