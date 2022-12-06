涉疏忽致死女房屋经纪 医生被加控三罪

（早报讯）女房地产经纪接受医美疗程丧命案，早前被控为她注射浓度过高的乙二胺四乙酸（EDTA）致使她中毒休克的医生，被加控三项罪名，包括提供未注册和过期的医疗产品。

医生陈斌益（译音，34岁）2022年10月被控一项疏忽行为导致他人死亡的控状，指他于2019年3月8日上午11时45分至下午12时15分，在滨海中心购物坊的医美诊所Revival Medical & Aesthetics Centre内，在没有迹象显示需要使用EDTA的情况下，为刘丽婷（31岁）注射了浓度过高的EDTA，且注射速度太快，导致刘丽婷出现中毒反应，最终心脏骤停过世。

案件星期二（12月6日）在国家法院过堂时，陈斌益被加控三项抵触保健产品法令的罪名。

控状显示，被告于2019年3月18日上午11时11分，供应未经注册的三瓶J-Cain利多卡因（Lidocaine）乳霜，总计1500克。网上资料显示，这是一款局部麻醉剂。

另一项控状则指他在同一天，供应21支用于心肺复苏的肾上腺素注射剂，但这些产品早已在同年1月30日过期。

他也被指在2019年3月25日，供应两毫升的抑制胃酸分泌的药物西咪替丁（cimetidine），而这个药物已于2018年10月过期。

法官批准被告以5000元保释在外，案展2023年1月11日进行审前会议。